Répétitions - Clément Rémiens devient "un hombre" !

Cette semaine, Emmanuelle Berne a rejoint Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova pour un trio. Ils performeront une danse sensuelle : le Tango Argentin. Et pour cette danse plus que les autres, une interprétation travaillée est nécéssaire... Alors quand Emmanuelle Berne demande à Clément d'être "un hombre", l'acteur de "Demain nous appartient" n'hésite pas à se lâcher. Un trio qui risque d'être très très chaud ! Découvrez les images. Bonus du jeudi 03 novembre 2018.