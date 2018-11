On retrouve en cette fin de journée notre comédien Clément Rémiens, Denitsa Ikonomova et Jean-Marc Généreux en pleine répétition. Vous pensiez naïvement que le Jive était une danse "fun". Erreur ! C'est une machine à broyer du parquet. Il faut sans cesse rebondir et garder le cou droit. Un exerice délicat pour Mister Turtle. Bonus du samedi 17 novembre - Danse avec les stars