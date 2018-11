Répétitions - Clément Rémiens :"Soyons Généreux..."

Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova danseront en trio un jive avec Jean-Marc Généreux samedi lors du prochain prime "Danse avec les Stars". Cette semaine, les juges vont mettre "la main à la patte". Samedi, vous allez regarder de nouvelles danses en trio, mais cette fois le trio sera composé du couple et d'un juge. Aujourd'hui, on retrouve Clément Rémiens. De retour de sa journée de tournage, il enchaîne directement sur sa journée de répétitions. Et suprise en arrivant, il découvre Jean-Marc Généreux. Bonus du samedi 17 novembre - Danse avec les stars