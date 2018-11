Nouvelle semaine et nouvelle semaine d'entrainement pour Iris Mittenaere et Anthony Colette. Après “Zombie” des Cramberries lors du prime d’Halloween, ils vont devoir récidiver avec un contemporain. Pour cette nouvelle chorégraphie, ils sont accompagnés de Monsieur Patrick Dupond, en personne. Et toujours cette même consigne : lâcher prise - Extrait Danse avec les Stars du 17 novembre 2018