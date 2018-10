Répétitions – Direction la Place des Teufs pour Héloïse Martin et Christophe Licata

Le prime 4 c'est bientôt ! Héloïse Martin et son coach et partenaire, Christophe Licata, répètent leur Salsa sur le plateau de "Danse avec les stars". Pour Héloïse Martin, cette danse lui tient beaucoup à coeur car son père la lui apprenait quand elle était petite. Vous allez découvrir une mise en scène assez originale. Alors, direction le métro pour nos deux danseurs, et plus exactement à la Place des Teufs, pour une Salsa qui va mettre l'ambiance sur le plateau samedi prochain ! - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.