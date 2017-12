Répétitions : Elodie Gossuin et Christian Millette : avec Chris Marques, c’est du sérieux !

Pour ce prime spécial « semaine des juges », Elodie Gossuin et Christian Millette vont s’entraîner et danser avec leur juge préféré, Chris Marques. A la dernière place, ils espèrent bien que leur nouveau coach pourra les aider à remonter dans le classement. Ce qui est sûr, c’est que Chris Marques a bien l’intention de répéter encore et encore jusqu’à ce que tout soit parfait ! Avec Chris, c’est du sérieux et l’enjeu cette semaine est d’autant plus important car il s’agit de la demi-finale tout de même. Nos danseurs n’ont plus le droit à l’erreur. Pour la disparition de Johnny Hallyday, ils danseront ensemble un Foxtrot sur l’un de ses titres : « L’idole des jeunes » - Extrait de l’émission du Samedi 9 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8