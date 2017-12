Répétitions : Pour Elodie Gossuin et Christian Millette, l’émotion sera au rendez-vous

Suite à la disparition de Johnny Hallyday, tous les couples de Danse avec les Stars vont réaliser, en son honneur, une chorégraphie sur l’un des titres du chanteur. Pour ce prime spécial Johnny et pour la semaine « ma danse coup de cœur », Elodie Gossuin et Christian Millette vont interpréter une Rumba sur « Quelque chose de Tennessee ». Une musique pleine d’émotion pour notre ancienne Miss France. Pour l’instant à la dernière place, Elodie et Chistian vont devoir travailler dur pour gagner la sympathie des juges et décrocher quelques bonnes notes et ainsi remonter dans le classement - Extrait de l’émission du Samedi 9 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8