Répétitions : Elodie Gossuin mise à nu

Cette semaine, la « Crazy Night » était à l’honneur. Pour l’occasion, la jolie Elodie Gossuin a pour instruction de terminer sa prestation nue sur un Tango au rythme du tube de Taylor Swift, « Look what you make me do ». Pour parvenir à leurs fins, Elodie et son danseur Christian Millette ont travaillé chaque jour et ont été très exigeants. Cette semaine, la belle a redoublé de travail et compte bien tout donner pour ce nouveau prime. Mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre le jury ? Extrait de l’émission du 28 octobre 2017 – Danse avec les Stars 8