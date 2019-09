DALS - Répétitions : Elsa Esnoult dédie sa danse à son public

Cette semaine, Elsa Esnoult et son partenaire de danse Anthony Colette se sont entrainés sur une samba. Le choix de la chanson, ce sont les fans de l'actrice qui l'ont fait via les réseaux sociaux. Le couple danse sur le titre d'Aya Nakamura "Pookie". L'actrice des mystères de l'amour a pris en compte les conseils du jury et s'entraîne désormais en talons. En espérant que cela lui porte chance ! Extrait de l'émission du samedi 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.