Répétitions - "Emballer, c’est pesé" Quand Clément Rémiens assure sa danse, c’est Denitsa qui flanche

On retrouve Clément Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova en pleine répétition de leur deuxième prestation : le charleston. Plus motivé que jamais, le couple de danseurs répète avec assurance et sérieux les pas de danse. Et aujourd'hui, l'expression "quand l'élève dépasse le maître" prend tout son sens. Après des semaines de répétitions acharnées, Clément Rémiens est devenu un as de la danse. La preuve ? Notre célébrité ne laisse plus aucun détail passé et ce, même lorsuq'il s'agit de sa partenaire et danseuse Denitsa Ikonomova. Regardez en images. Bonus de l'émission du 1er décembre 2018 - Danse avec les stars.