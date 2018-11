Répétitions - Entrainement intensif pour Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

Plus les semaines passent, plus la compétition s’intensifie. En plus d’apprendre deux chorégraphies, nos célébrités doivent s’entraîner pour le face à face. Et cette semaine, il s’agit d’un Paso Doble sur le titre de Michael Jackson "Bad". Une difficulté en plus pour Clément Rémiens, qui n’a encore jamais pratiqué cette danse. Mais il peut compter sur le soutien et la motivation de sa danseuse Denitsa Ikonomova. Bonus de l’émission du jeudi 08 novembre 2018