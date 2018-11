Répétitions - "Exactement, je reste ta coach" Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova

On retrouve Clément Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova en pleine répétition de leur seconde danse. Samedi soir, ils réinterpréteront une des danses effectuées lors d’un précédent prime : le charleston. Et il semblerait que notre danseuse reprenne les choses en main. Si elle a flanché sur un pas lors de la précédente répétition, aujourd’hui c’est elle qui tient les rênes. Une erreur de la part de son partenaire Clément Rémiens est l’occasion de rétablir l’ordre des choses. On vous laisse découvrir en images. Bonus de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.