Répétitions - "Ta famille est ma famille" Christophe Licata et Héloise Martin

Le jour J se rapproche. On retrouve Christophe Licata et Héloise Martin en pleine répétition sur le parquet de Danse avec les stars. Samedi soir, ils performeront sur un foxtrot. Pour la spéciale "Bienvenue chez vous", ils se sont évadés vers la terre d'origine d'Héloise Martin : la Bretagne. L'actrice de "Tamara" a profité de ce petit voyage pour présenter sa famille à son danseur. Aujourd'hui, ils n'ont plus de secrets l'un pour l'autre. Une complicité qui pourrait bien leur porter chance ! Bonus du 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.