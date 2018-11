Répétitions – "Il faut de l'intensité..." Chris Marques ne ménage pas Héloïse Martin

J-1 avant le prime "Soirée des juges". On retrouve aujourd'hui Héloïse Martin, Christophe Licata et Chris Marques pour les derniers calages de leur tango. On connaissant l’exigence de Chris, le juge. On connait maintenant l’exigence de Chris, le coach. Héloïse se souviendra avec émotion de la semaine passée avec lui et doit se dire intimement : « Certes, j’en bave cette semaine, mais le point positif est qu’il ne me notera pas ». CQFD. Bonus du samedi 17 novembre - Danse avec les stars