Répétitions - "Il faut que tu enflammes tout" Iris Mittenaere et Anthony Colette

On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition de leur seconde danse : la samba. Afin de voir les points à améliorer, le couple de danseurs a fait le choix de visionner la première version de leur prestation. Une vue d’ensemble qui leur permet par la suite de se focaliser sur les pas et les gestes qu’il faut retravailler. À l’approche de la finale, la pression monte. Rien ne doit être laissé au hasard. Notre ancienne miss univers et son danseur le savent et mettent toutes les chances de leur côté. Bonus de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.