Répétitions - « Il faut que tu sois classe » Terence Telle, un vrai gentleman !

Les répétitions démarrent fort. On retrouve Terence Telle et Fauve Hautot en pleine répétition de leur prochaine danse : un jazz Broadway. La semaine dernière, Terence Telle avait impressionné le jury grâce à son Tango Argentin. Cette semaine, il arbore un registre totalement différent. Il va devoir être élégant et classe pour pouvoir, une nouvelle fois, impressionner les quatre coachs. Réussira-t-il son pari ? Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.