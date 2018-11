Répétitions - "Il faut que ce soit fort, il faut que ce soit puissant" Iris Mittenaere et Anthony Colette

On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition de leur première prestation : une rumba. Les consignes sont claires pour Iris. Cette semaine, il va falloir que ce soit fort et puissant.Tout sera dans l'interprétation et la technique. Aucun détail ne sera laissé au hasard. Le couple de danseurs est plus motivé que jamais pour tenter de remporter cette neuvième finale de Danse avec les stars. Bonus de l'émission du 1er décembre 2018 - Danse avec les stars.