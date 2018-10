Répétitions – Fauve à Terence Telle : "Je suis sûre que tes pieds sont plus grands que ma tête !"

La troisième semaine de répétitions continue. Et le mannequin, Terence Telle, et sa coach et partenaire, Fauve Hautot, s'entraînent pour l'ultime danse de samedi prochain : le Face à Face. Les deux derniers couples du classement vont devoir s'affronter pour se départager et convaincre le public d'en sauver un. Car à la fin, il n'en restera qu'un qui pourra continuer l'aventure "Danse avec les stars". En attendant, il faut se préparer. Fauve Hautot et son chaton, Terence Telle, commencent les entraînements du Face à Face sous le signe de l'humour : "Je suis sûre que tes pieds sont plus grands que ma tête !" - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.