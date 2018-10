Répétitions – « Mes fesses ne bougent pas » C'est compliqué pour Clément Rémiens

On retrouve Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova en répétition pour leur prochaine danse. Et aujourd’hui, la répétition semble compliquée pour notre célébrité. Quand Denitsa le challenge à bouger son derrière, Clément Rémiens n’est pas à l’aise : « Mes fesses ne bougent pas". De quoi déclancher un fou rire entre les deux partenaires. C'est finalement grâce à sa force et sa motivation que Clément Rémiens réussit le mouvement de sa danseuse. Extrait de danse avec les stars 9