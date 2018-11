Pour mieux les connaitre et mieux les comprendre, nos stars ont décidé, cette semaine, de se dévoiler. On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en voyage dans le Nord de la France, patrie de notre Miss Univers. Il parait que les gens du Nord ouvrent toujours leurs portes... Vous connaissez la suite ? Bonus de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.