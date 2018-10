Répétitions - Iris Mittenaere et Anthony, ça rigole bien ce matin !

Après le Tango Argentin de la semaine dernière, on retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition de leur prochaine danse. Ensemble, ils vont travailler une danse beaucoup plus punchy et beaucoup moins sensuelle que la précédente : le Jive. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Anthony ne perd pas de temps pour mettre Iris dans le bain. À peine les répétitions commencées, il met cartes sur table : "Je vais te sauter dessus". Entre fous rires et chutes, les répétitions s’annoncent compliquées. Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.