Répétitions - Héloïse Martin, Chris Marquez, crise de fou rire de bon matin

Héloïse Martin et Christophe Licata danseront en trio avec Chris Marquez samedi lors du prochain prime "Danse avec les Stars". Chris Marquez est l'ami du petit déjeuner. Vous n'avez pas le moral. Votre boss vous casse les pieds. Arrêtez tout ent regardez cette vidéo. Promis, elle va mettre mettre la banane. On retrouve Héloïse Martin (Sa cheville est beaucoup moins douloureuse grâce au bandage) Christophe Licata et Chris Marquez avec qui ils danseront en trio. Et là, fou rire général lorsque la choré impose à Héloïse une course en petite foulée. Bonus du samedi 17 novembre - Danse avec les stars