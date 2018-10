Répétitions – Héloïse Martin et Christophe : «Il faut que tu me bouffes....des yeux»

On n'arrête plus Héloïse Martin et Christophe Licata. Après leur rumba samedi dernier et un porté incroyable, on les retrouve ce matin en salle de répétition. Objectif fixé pour le prochain prime : "péter un cable", rien que ça ! Il faut dire que la demande vient directement des juges qui souhaitent voir Héloîse, la timide, sortir de ses gongs. La solution, Christophe Licata l'a trouvé en choisissant The Danse : le Tango. Chaud devant ! Les corps vont se frôler, se coller et s'affoler. BONUS Danse avec les stars du 13 octobre 2018.