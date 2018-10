Répétitions : Héloïse Martin et Christophe Licata "Objectif zéro complexe"

Plus le premier prime de cette neuvième saison de « Danse avec les stars » approche, plus le stress monte pour Héloïse Martin. Des répétitions toujours plus difficiles mais Christophe Licata est toujours là pour encourager sa protégée. Il va falloir apprendre à contrôler son stress si Héloïse Martin veut avoir une chance de gagner un maximum de points et d’aller le plus loin possible dans la compétition. En tout cas, Christophe Licata est là pour veiller aux grains ! - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9