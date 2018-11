Répétitions : Héloïse Martin, graine de star

Cette semaine, Héloise Martin a embarqué son danseur Christophe Licata sur sa terre d'origine, la Bretagne. L'occasion pour elle de lui présenter sa famille. Mais pas que ! L'actrice en a aussi profité pour ouvrir son coeur et remercier Christophe Licata de l'avoir aidé à se libérer. La compétition s'intensifie et ils ne sont plus que 6 à pouvoir prétendre au titre de meilleur danseur cette année. La semaine dernière, Héloise Martin et Christophe Licata ont impressionné grâce à leur performance lors du marathon de la danse. Cette semaine réussiront-ils à se classer au top de classement ? Extrait Danse avec les stars du 03 novembre 2018.