Les points forts et les points faibles d'Héloïse Martin

Cette semaine, les répétitions sont rythmées par les musiques du roi de la pop : Michael Jackson. Héloise Martin et Christophe Licata se sont entraînés sur le titre "I want you back". Des répétitions rythmées par la voix de notre danseur. Fan indéfectible du chanteur, il n'a pas arrêté de pousser la chansonnette. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas été à cours d'idée. Vraie machine de guerre, Christophe s'est entraîné aux côtés d'Héloise Martin sur des chorégraphies toujours plus folles. Extrait de l'émission du jeudi 03 novembre 2018 - Danse avec les stars.