Répétitions – Héloïse Martin et Christophe : il y a de l’amour dans l’air

Après leur rumba de la semaine dernière, on retrouve Héloïse Martin et Christophe en pleine répétition de leur nouvelle danse. Ensemble, ils vont travailler la danse de l’amour : la Rumba. Pour cette nouvelle semaine, tout est dans le contrôle. Les mouvements doivent être contrôlés et sensuels. Un nouveau défi pour Héloise qui a mis la barre très haute lors du premier prime en se hissant au top du classement. Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, le samedi 29 septembre tous les samedis à partir de 21h00.