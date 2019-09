DALS - Répétitions : Hugo Philip va danser avec Caroline Receveur

Cette semaine les répétitions ont repris de plus belle pour Hugo Philip et sa partenaire de danse Candice Pascal. Et pour ce prime spécial amour, notre célébrité a eu le droit à une jolie surprise. Sa compagne, Caroline Receveur, est venue lui faire un petit coucou dans les studios de répétition. Une arrivée soudaine qui n’a pas manqué de réjouir le principal intéressé… Extrait de l’émission du 27 septembre 2019 de Danse avec les stars.