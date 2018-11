Répétitions : Iris Mittenaere et Anthony Colette, à pas de géant !

Cette semaine, Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette sont partis à la conquête du nord de la France. Après un accueil chaleureux des "gens du nord", notre miss unviers accompagnée de son danseur, sont partis visiter l'école de danse dans laquelle Iris s'est entraînée plus jeune. La semaine dernière, le couple de danseurs am is la barre haute en se hissant à la première place du classement ex equo avec Pamela Anderson et Maxime Dereymez. Le résultat de ce sixième prime ne doit decevoir personne. Extrait du 03 novembre 2018 de Danse avec les stars.