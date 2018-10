Répétitions - Iris Mittenaere et Anthony Colette, ça bosse dur !

Cette semaine, on ne rigole pas dans les répétitions de Danse avec les stars ! Iris Mittenaere et son danseur Anthony Colette sont très concentrés dans l’apprentissage de leur nouvelle chorégraphie. Il faut dire que la semaine dernière ils ont mis la barre très haute. Arrivés premier au classement ex aequo avec Pamela Anderson et Maxime Dereymez, ils ont pour principal objectif de garder leur place au top de la liste. Réussiront-ils à convaincre le jury ? Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.