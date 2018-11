Répétitions - Iris Mittenaere et Anthony Colette, un seul mot : s’amuser

Pour leur troisième danse, Iris Mittenaere et Anthony Colette danseront un paso doble. Et pour la dernière de la saison, pas de pression. Le plus dur a été fait. Ils sont arrivés jusqu’au prime de la finale. Samedi soir, un seul mot d'ordre est de rigueur : s’amuser. Dans cette même idée, Iris souhaite ajouter à la chorégraphie des pas de danse qu’elle a particulièrement appréciés lors ses dernières semaines. Bonus de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.