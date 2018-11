Répétitions - Iris Mittenaere et Anthony Colette, une énergie débordante

On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition de leur seconde prestation : la samba. Les répétitions s’intensifient de jour en jour. Notre ancienne miss univers se donne à fond pour mettre toutes les chances de son côté. Et aujourd’hui, le couple de danseurs est en forme. Les deux n’hésitent pas à enchaîner les pas avec en prime un petit freestyle …. à la fauve ! On vous laisse découvrir en images. Extrait de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.