Répétitions – Iris Mittenaere et Anthony : la danse… L’expression du règne royal !

Après le Tango Argentin de la semaine dernière, on retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en pleine répétition de leur prochaine danse : Le Jive. Aujourd’hui, les répétitions sont compliquées pour Iris. Les pieds pas assez pointus ou encore les jambes trop tendues … Anthony n’y va pas de main morte avec notre miss Univers. Amusée mais agacée par ses réflexions, Iris se prend au jeu des ordres. Attention, faites place à Madame la Comtesse et son fidèle serviteur, Anthony Colette ! Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, tous les samedis à partir de 21h00.