Répétitions – Iris Mittenaere et Anthony : « Je suis prête à me dévoiler »

Cette semaine, ambiance beaucoup plus calme dans la salle de répétition. On retrouve Iris Mittenaere et Anthony Colette en plein travail de leur nouvelle danse : le Foxtrot. Pour le couple, samedi soir était un sans-faute. Leur Jive a réussi à convaincre le jury. Grosse pression donc pour cette nouvelle semaine où l’intimité et l’émotion seront de rigueur. Et pour ce faire, Anthony souhaite parler de la relation qu’a Iris avec sa mère. Réussiront-t-ils à convaincre le jury ? Extrait Danse avec les stars du 13 octobre 2018.