Répétitions – Iris Mittenaere : "C'est une Samba ch'tis !"

C'est une quatrième semaine de répétitions qui commence pour notre miss univers, Iris Mittenaere, et son coach et partenaire, Anthony Colette. Et le couple de danseurs entame leur session d'entraînements par une Samba. Mais pour Iris Mittenaere qui a un peu de mal à assimiler les pas de la Samba brésilienne (déhanché, rebond...), ça sera plutôt une Samba ch'tis ! "Rebondis dans le sol, Iris, ne t'écrases pas ! - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.