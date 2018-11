Répétitions - Iris Mittenaere et Clément Rémiens, c'est pas gagné !

On retrouve Iris Mittenaere et Clément Rémiens en pleine répétition de leur danse. C'est une première dans Danse avec les stars. Les deux finalistes s'unissent le temps de quelques minutes pour danser. Mais n'est pas danseur, qui veut ! Malgré neuf semianes d'entraînements intenses, Clément et Iris ont un peu de mal à enchaîner les pas. Serait-il temps de faire appel aux professionels ? Sûrement pas, ils se batteront jusqu'au bout... C'est pas gagné ! Bonus de l'émission du 1er décembre 2018 - Danse avec les stars