Répétitions : Iris Mittenaere, pour l'amour de sa maman

Troisième semaine intensive pour Iris Mittenaere, notre miss univers, et son coach, Anthony Colette. Le couple de danseurs n’a pas une minute à perdre s’il veut se remettre sur les rails. Il n’était peut-être pas le dernier, mais était quand même loin d’être en tête du classement. Avec les notes des deux premiers primes cumulées, Iris Mittenaere et Anthony Colette ont obtenu un total de 55 points. Et pour faire mieux au prochain prime, ils vont devoir redoubler d’efforts. Un seul mot d’ordre : répéter, répéter et répéter. Et oui, c’est ça l’aventure « Danse avec les stars ». Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les stars 9.