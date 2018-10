Répétitions : Iris Mitteraere vue par Camille Cerf et Sylvie Tellier

Iris Mittenaere et Anthony Colette entament leur deuxième semaine de répétitions. Et c’est une semaine compliquée pour Iris, notre miss univers. Son coach est plus que sévère avec elle. Cinquième du classement avec 25 points au compteur, notre couple de danseurs n’est pas tout en bas du tableau des scores mais est tout de même encore loin de la première place. Il va donc falloir tout faire pour remonter la pente et atteindre le top 3 du classement. Et pour compliquer encore plus cette nouvelle semaine, les juges ont décidé de pimenter la soirée en attribuant à chacun un défi. Pour Iris Mittenaere et Anthony Colette, ça sera l’écharpe… - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9