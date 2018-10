Iris Mittenaere et Anthony Colette s'entendent bien... Alors quand ils se retrouvent en salle de répétitions. L'ambiance dégénère rapidement. On les retrouve aujourd'hui, toujours très en forme et toujours l'esprit aussi taquin. Le résultat ne se raconte pas, il se regarde... Fou-rire garanti - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.