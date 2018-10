Répétitions - « J’ai une idée » Jeanfi Janssens en grande forme

On retrouve Marie Denigot et Jeanfi Janssens en pleine répétition de leur nouvelle danse : un charleston. Et Jeanfi Janssens est en grande forme ! L’humoriste fait le professeur et impose ses idées. La semaine dernière, notre couple de danseurs n’a malheureusement pas brillé sur la piste de danse. Pour convaincre le jury, ils devront danser un charleston proche de la perfection et réussir le porté choisi lors des dernières répétitions. Un challenge de taille mais qu’ils sont prêts à relever. Réussiront-ils leur pari ? Extrait du 03 novembre 2018 - Danse avec les stars 9