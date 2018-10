Répétitions - "J'ai vraiment eu peur" Jeanfi Janssens et Marie Denigot piégés...

Cette semaine Jeanfi Janssens et sa partenaire Marie Denigot changent de registre. Ils danseront sur la bande originale du film Superman pour le prime spécial Halloween. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les répétitions ont débuté en grande pompe… Alors qu’ils s’apprêtaient à s’entraîner, le couple a eu une visite pour le moins surprenante. Basile Boli et Katrina Patchett relookés façon mort vivant et clown satanique… On vous laisse découvrir leur réaction. Extrait de danse avec les stars 9