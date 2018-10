Répétitions – Jeanfi Janssens à Marie : "Ça fait un peu t'es ma meuf !"

Les répéts' continuent pour l'humoriste, Jeanfi Janssens, et sa coach et partenaire, Marie Denigot, et toujours tout en douceur s'il vous plaît. On aime ça dans "Danse avec les stars" ! Le regard tendre, les bras protecteurs, les gestes touuuut doux et pleins de câlins... Jeanfi janssens et Marie Denigot nous promettent une danse tout en émotions. Mais les répétitions ne pourraient pas se faire sans une pointe d'humour de notre comique préféré. - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.