Répétitions - Jeanfi Janssens alias Kent Clark est dans la place

Cette cinquième semaine de compétition "Danse avec les stars" continue avec Jeanfi Janssens et sa coach et partenaire, Marie Denigot. Ce soir, le couple de danseurs change de registre. Après l'émotion, place à la rigolade. La semaine dernière, Jeanfi Janssens et Marie Denigot se sont classés à la sixième place du classement avec un total de 26 points, juste devant Basile Boli et Katrina Patchett. Ce soir, ils vont interpréter un Paso Doble sur le titre "Superman Theme". Cette prestation leur permettra-t-elle de remonter dans le tableau des scores ? - Extrait de l’émission du samedi 27 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9