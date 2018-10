Répétitions – Jeanfi Janssens et Marie : « On dirait que tu es bourré »

Après le Quickstep de la semaine dernière, on retrouve Jeanfi Janssens et Marie Denigot en pleine répétition de leur prochaine danse : la Samba. Les répétitions passent à la vitesse supérieure. Les danseurs ne ménagent plus leurs célébrités. Pour tenter de remporter cette saison, il faut DANSER. Et si Marie Denigot tente d’enseigner le tempo de la Samba à Jeanfi, il ne semble pas prêt à la suivre. Tout va beaucoup trop vite pour l’humoriste. Il s’emmêle les pinceaux et n’arrive pas suivre les différents croisés... Retrouvez "Danse avec les stars" saison 9, tous les samedis à partir de 21h00.