Répétitions – Jeanfi Janssens : "Je me sens bien sur cette danse"

Le prime arrive à grands pas. Il ne reste plus que quelques heures à nos danseurs pour s'entraîner avant l'heure fatidique. L'humoriste, Jeanfi Janssens, et sa coach et partenaire, Marie Denigot, sont en pleine répétition sur le parquet de "Danse avec les stars". Les mouvements s'enchaînent et se coordonnent, tout est presque parfait. En tout cas, Jeanfi Janssens est plus que content de faire cette danse. Il arrive enfin à se concentrer sur ses émotions. On vous promet une prestation tout en douceur. - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.