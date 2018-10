Troisième semaine de répétitions pour l’humoriste Jeanfi Janssens et sa coach et partenaire, Marie Denigot. Après un prime un peu compliqué pour notre comique, (Derniers du classement la semaine dernière, ils cumulaient seulement 32 points et étaient bien loin derrière les autres candidats). Cette semaine, le moral était au beau fixe. Retour sur une semaine de répétitions. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9