Répétitions – Jeanfi Janssens : un comique au coeur tendre

Cette troisième semaine de répétitions est un peu spéciale. C'est une semaine sous le signe de l'amour ! Aujourd'hui, Marie Denigot, coach et partenaire de Jeanfi Janssens, lui annonce sa prochaine danse. Et pour l'humoriste, ça sera une valse de l'amour, une ! Un bon moyen de connaître une autre partie de ce comique au coeur tendre. Les répétitions commencent et Marie Denigot l'entraîne dans une valse pleine de tendresse. Espérons que les juges seront touchés par tout cet amour samedi prochain! - Bonus du 13 octobre 2018 de Danse avec les stars.