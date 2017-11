Cette semaine, notre couple formé par Joy Esther et Anthony Colette a accueilli un nouveau partenaire. Et quel partenaire, le nouveau juge de la saison : Nicolas Archambault. Ensemble, ils ont dû préparer, en quelques jours, un foxtrot… Au programme : beaucoup de travail et de chamaillerie… Comme le dit Nicolas, ces deux-là sont de vrais gamins. Extrait de l’émission du 2 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8