Répétitions – Katrina à Basile Boli : "Tu es allé avec beaucoup trop de confiance !"

Quatrième semaine de compétition et comme tous les danseurs, l'ancien footballeur, Basile Boli, et sa coach et partenaire, Katrina Patchett, vont devoir apprendre la chorégraphie du Face à Face. Cette épreuve est pour départager les deux derniers couples du classement. Ils devront s'affronter lors du Face à Face sur un Tango pour convaincre le public d'en sauver un et lui permettre de continuer l'aventure "Danse avec les stars". Pour Basile Boli, c'est encore une nouvelle danse à mémoriser et ce n'est pas de tout repos. Mais Katrina Patchett est toujours là pour l'aider. On y croit ! - Bonus du 20 octobre 2018 de Danse avec les stars.