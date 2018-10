Répétitions : "l'avion de chasse" Carla Ginola est de sortie

Nouvelle semaine de répétitions encore plus caliente pour la Top model, Carla Ginola, et son coach, Jordan Mouillerac. Avec 25 points au tableau des scores, le couple se retrouve exæquo avec Iris Mitteraere et Anthony Colette et Anouar Toubali et Emmanuelle Berne. 5 points les séparent de la première place et ils ont bien l’intention de vite rattraper leur retard. Carla Ginola essaye tant bien que mal à mémoriser tous les enchaînements de leur prochaine prestation et en plus de ça, les juges ont été taquins cette semaine avec nos danseurs. C’est une semaine spéciale défi des juges et Carla Ginola va devoir réaliser une jolie toupie pour l’occasion. On est impatient de voir ça ! - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9